Jerónimo de Sousa já teve alta hospitalar, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda.

“Por indicação médica prosseguirá agora em casa o período de recuperação previsto até ao fim de semana após o qual retomará a atividade política”, refere a nota de imprensa do partido.

Fonte do gabinete de imprensa da CDU adiantou à Renascença que o secretário-geral do PCP deverá regressar à campanha já no próximo fim de semana.

O dirigente comunista foi submetido a uma cirurgia de urgência, que o obrigou a estar afastado da campanha para as legislativas durante dez dias.

De acordo com o partido, necessidade de realizar esta operação de urgência surgiu na sequência de exames médicos de rotina que Jerónimo de Sousa fez.

Enquanto estiver a recuperar, os membros da Comissão Política do Comité Central do PCP João Ferreira e João Oliveira assumem as iniciativas eleitorais do secretário-geral, nomeadamente os restantes debates e o arranque da campanha.

Jerónimo de Sousa, de 74 anos, é o segundo secretário-geral do PCP a fazer uma operação cirúrgica, depois de Álvaro Cunhal ter sido operado a um aneurisma, ainda na antiga União Soviética, em 1989.

Em 1989, Álvaro Cunhal vai à União Soviética, então sob a liderança de Mikhail Gorbatchov, para ser operado a um aneurisma da aorta. Dois anos depois, começa a sucessão, com a escolha de Carlos Carvalhas, primeiro como secretário-geral adjunto e depois como líder.

É o quinto mandato de Jerónimo de Sousa enquanto secretário-geral do partido, o último foi renovado em 2020. É o deputado à Assembleia da República com mais anos "de casa" e foi também eleito deputado à Assembleia Constituinte, em 1975, um ano depois da filiação no PCP.