Já há solução para os eleitores confinados? Saiba tudo sobre o voto antecipado

As eleições legislativas estão marcadas para o dia 30 de janeiro.

Nos últimos dias tem-se falado do voto das pessoas em isolamento por causa da Covid-19, mas ainda não há solução, embora possam votar mais cedo, em mobilidade, e em vários outros casos.

Quem é que pode pedir o voto antecipado?

Qualquer pessoa pode votar em qualquer ponto do país seja qual for o seu local de voto, logo no dia 23. Só tem de se inscrever na plataforma eletrónica do Voto Antecipado da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, ou por via postal, entre os dias 16 e 20.

Vai haver 2.600 mesas espalhadas pelo país, quatro vezes mais do que nas presidenciais, o que permite o voto de um milhão e 200 mil portugueses.

Também podem votar antecipadamente as pessoas que vivem em lares, doentes hospitalizados, quem está temporariamente deslocado no estrangeiro, os presos desde que não privados de direitos políticos e os eleitores que estão em confinamento obrigatório.

Já há solução para os eleitores confinados?

Há uma solução, mas não serve para toda a gente que está em isolamento seja porque está com Covid ou porque vive com alguém está infetado.

Para já só podem pedir o voto antecipado os eleitores a quem tiver sido decretado isolamento antes do dia 22 e por um período que inviabilize a ida à assembleia de voto. Depois o voto antecipado só está previsto (para quem está confinado ou infetado) se estiver na área geográfica do concelho onde está inscrito no recenseamento eleitoral.

E ainda há outra questão. Se houver muita gente em isolamento, como se receia, pode não haver capacidade para recolher todos os votos. As perspetivas da ministra da Administração Interna é de que serão 400 mil no dia 30. Por isso, muitas autarquias já estão a criar mais locais para voto antecipado e a aumentar as brigadas para recolherem o voto dos confinados.