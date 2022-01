Legislativas. PSD quer "grande campanha de sensibilização" para voto antecipado

O PSD defendeu nesta segunda-feira que deve ser feita uma "grande campanha de sensibilização dos eleitores para que recorram ao voto antecipado" evitando que um eventual futuro confinamento impeça a sua participação eleitoral nas legislativas.

Esta posição foi transmitida pelo secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro, no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que tem estado hoje a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre os condições para o exercício do voto nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Em declarações aos jornalistas, nas instalações do Ministério da Administração Interna, em Lisboa, Hugo Carneiro declarou que o PSD é a favor de "uma solução que, no quadro legal, permita que o maior número de pessoas possa participar no ato eleitoral" de 30 de janeiro e deixou uma crítica ao Governo.

"Ao contrário do que tinha sido anunciado pelo senhor secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna [Antero Luís] há uns cinco dias dizendo que o Governo nada tinha a ver com isto, o Governo tem tudo a ver com isto, também por causa das questões logísticas. Portanto, é importante que cumpra o seu papel. Certamente que da parte do PSD não encontrará obstáculos, dentro do quadro legal, para que assim seja", afirmou.