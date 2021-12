PSD tem "muitas dúvidas" sobre plano de reestruturação da TAP

O PSD manifesta "muitas dúvidas" que o plano de reestruturação do Governo aprovado pela Comissão Europeia resolva os problemas de sustentabilidade da TAP, comprometendo-se, se for Governo, a "analisá-lo com responsabilidade".

O vice-presidente da bancada do PSD salientou que a forma como o Governo do PS tratou o processo da TAP "é errado", criticando quer a reversão da privatização da companhia aérea em 2016 "por pressão dos parceiros de esquerda", quer, depois da crise provocada pela pandemia, "uma intervenção maximalista de apoios públicos por componentes ideológicas muito fortes".

Para o deputado do PSD, "é preciso que haja clareza de objetivos, um plano robusto, que a TAP seja uma companhia que opera no plano internacional e também nacional", reiterando críticas à forma de atuação da companhia nos aeroportos de Faro e do Porto.

O PSD, que sempre criticou a nacionalização da companhia, regista alterações no discurso do Governo, depois de o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ter admitido que o futuro da empresa terá de passar pela inclusão "num grupo grande de aviação".

"Foi sempre o que o PSD disse no passado, não alterámos em nada a nossa posição", frisou Afonso Oliveira, insistindo que o Governo português poderia ter dado auxílios públicos à companhia na sequência da pandemia, como fizeram outros países, mesmo sem a ter nacionalizado.

"Houve uma obsessão absoluta pela intervenção pública, não tinha de ser assim", acrescentou.

Afonso Oliveira realçou ainda que o Governo impôs condições na empresa como redução de trabalhadores e de salários, que é preciso perceber se se manterão a médio prazo.

"Só o futuro Governo é que terá de olhar para a TAP e ver se esse plano tem capacidade de a levar a bom porto (...) Terá de analisar, não assinamos de cruz", insistiu, considerando que, neste momento, não é possível dizer mais.

No encerramento do Congresso do PSD no domingo, o presidente do PSD, Rui Rio, considerou que era impossível ser pior a gestão que o PS fez do processo da TAP, avisando que é "má solução" quer fechar quer manter a companhia aérea.