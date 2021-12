PSD. Duarte Marques considera que não é tempo de "ajustar contas"

O deputado social-democrata Duarte Marques considerou este sábado não ser tempo de "ajustar contas" no PSD, apelando a que tanto os que ficaram dentro como fora das listas trabalhem para o partido ganhar as eleições legislativas.

Discursando no 39.º Congresso do PSD, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira (Aveiro), Duarte Marques, que apoiou Paulo Rangel nas eleições diretas de 27 de novembro e ficou de fora das listas de candidatos a deputados à Assembleia da República, salientou que "hoje não é tempo de lavar os cestos, de ajustar contas, de ter discursos que falem do passado recente".

"A diferença e a força do PSD está quando sabe juntar os melhores, porque em cada lado da barricada há gente muito boa, boa e mediana. Mas se juntarmos o melhor de todos os lados, aquilo que temos a apresentar ao PS e ao país é uma força imbatível", salientou. .

Duarte Marques apelou assim a que "todos aqueles que ficaram fora ou dentro das listas de deputados" ajudem o partido a ganhar as próximas eleições legislativas, relembrando que "99% dos militantes do PSD exercem a sua militância fora do parlamento, porque é uma minoria que está no parlamento e na Direção Nacional". .

"Nós só conseguimos mostrar uma alternativa ao PS se todos tivermos a ousadia de apresentar propostas, enviar recomendações e de ir porta a porta fazer campanha. Não é vir aqui dizer que se faz isso, que se tem interesse (...) é, no dia a dia, passar das palavras às ações", indicou. .

Intervindo pouco também antes, o militante António Prôa salientou que "as declarações de apoio empenhado de anteriores adversários de Rui Rio são naturalmente bem-vindas, mas apenas contam aquelas que são genuínas, as hipócritas não servem para nada". .

"Saiba este congresso reprovar a hipocrisia, demonstrar unidade em vez de apenas palavras incoerentes na prática. Saiba este congresso corresponder à vontade de mudança dos portugueses, transmitindo a confiança e a credibilidade que todos nós ambicionamos", indicou. .

A vereadora da habitação na Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta, abordou o programa de erradicação das barracas levado a cabo na Área Metropolitana de Lisboa e do Porto em 1993, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro, para salientar que se tratou do "maior programa de habitação da democracia". .

"Por isso, faço-vos um convite, dirigido pela Câmara Municipal de Lisboa, (...) nós vamos passar o ano 2023 a celebrar esta política do professor Aníbal Cavaco Silva e convidamos todos os concelhos a juntarem-se a nós nestas celebrações. Vamos (...) relembrar aquilo que o PSD fez para preparar o futuro daquilo que nós vamos fazer com o Dr. Rui Rio como primeiro-ministro", frisou. .