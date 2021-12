Abrantes. Deputado municipal do BE demite-se após acordo com PSD e Chega

Demitiu-se esta terça-feira o deputado municipal do Bloco de Esquerda eleito para a Assembleia Municipal de Abrantes.

De acordo com o jornal Médio Tejo, Pedro Grave vai renunciar ao mandato por ter aceitado integrar uma lista com elementos do PSD e do Chega para a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, o que foi repudiado pela criticado pela concelhia do BE.

Em comunicado, divulgado no Twitter, a Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Abrantes, “condena e distancia-se” dessa decisão, acrescentando que – confrontado pelos órgãos do partido – Pedro Grave, “assumiu a sua responsabilidade exclusiva por esta decisão e comunicou que renunciará ao mandato”.