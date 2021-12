BPP: Catarina Martins defende fim dos vistos gold e criminalização dos offshores

"Com os offshores escondem-se milhões e com os vistos Gold os milhões podem comprar uma nova cidadania, uma nova residência longe da justiça. Portugal tem de agir", disse este domingo Catarina Martins, em declarações aos jornalistas no final de uma iniciativa de contacto com a população no mercado mensal do Pinhal Novo, concelho de Palmela.



A líder do Bloco de Esquerda reafirmou a importância da detenção de João Rendeiro, mas considera que o país deve questionar como foi possível o percurso do ex-banqueiro e a forma como o sistema financeiro funcionou.

"Foge com contas offshore, temos de agir. Portugal não pode acabar com as offshores em todo o mundo, mas pode criminalizar as transferências. Tudo o que sabemos é que estava a tentar um visto Gold na África do Sul", disse.