Acidente de Eduardo Cabrita. Num carro oficial "o ministro é o mandante", diz associação

A Associação de Cidadãos Automobilizados (ACA-M) anuncia que “requereu constituir-se assistente no processo para garantir que a lei e a jurisprudência se aplicam” no caso do acidente que envolveu o ministro da Administração Interna e matou uma pessoa.

À Renascença, Manuel João Ramos, presidente da ACA-M garante que “a lei é muito clara” – isto é, “quando o detentor de cargo público viaja em funções numa viatura oficial, ele é o mandante do condutor".

“O condutor não pode ter comportamentos rodoviários que não sejam ditados – seja por ação ou por omissão – pelo mandante”, sublinha.

E, neste caso, “é evidente que, apesar do ministro dizer que é apenas um passageiro e o primeiro-ministro dizer que o ministro é apenas um passageiro, tanto um como outro – eu não posso dizer outra coisa – estão a mentir, porque tanto um como outro são juristas e sabem que a figura legal do ministro é o do mandante”, reforça.

O presidente da ACA-M afirma ainda que “o condutor não pode circular a uma velocidade sem a decisão do ministro e, portanto, quem ditou a velocidade a que o veículo ia foi, de facto, o ministro”.

“Se o ministro não disse para não ir àquela velocidade continua a ser por omissão a sua responsabilidade”, acrescenta.