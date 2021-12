Governo rejeita desequilíbrios nas candidaturas aos fundos do PRR

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, recusa falar em desequilíbrios nas candidaturas apresentadas esta quinta-feira pelo Governo, relativas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na liderança clara dos investimentos, com quase metade dos projetos apresentados, estão as Agendas Mobilizadoras e as Agendas Verdes.



"Se olharmos para o que se passa na Europa e no mundo, a área da Energia e da Descarbonização é, neste momento, prioritária para todos os setores da economia", defende o secretário de Estado, em declarações à Renascença.

João Galamba diz que "toda a economia vai ter de investir na descarbonização" e, por isso, "não surpreende o Governo" que estas Agendas tenham uma expressão significativa nas candidaturas do PRR.

João Galamba afirma ainda que o diploma aprovado em Conselho de Ministros, que estabelece o funcionamento do Sistema Elétrico nacional, é "essencial" para o sucesso da execução do PRR.

"Seja pelas questões de simplificação do licenciamento, seja pela densificação de um conjunto de temas que não estavam densificados, há um papel muito importante, num conjunto de áreas e projetos", explica o secretário de Estado.

Com este diploma, passa a estar reunida toda a legislação da área da energia, tendo em conta a meta da descarbonização até 2030.

"Projetos úteis à descarbonização do país, devem também ser úteis à descarbonização dos municípios em que se localizam", defende João Galamba.

O diploma agora aprovado reúne mais de 150 contributos recolhidos em consulta pública, o que ajudou a "dar melhorias em todas as áreas", indica o governante.

"Foram participações muito extensas, deu muito trabalho, mas foi um trabalho muito positivo, porque, no final, o diploma ficou melhor", realça o secretário de Estado da Energia.