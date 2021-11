Legislativas. Livre com candidatos a 21 círculos eleitorais, Rui Tavares encabeça Lisboa

O Livre elegeu o historiador e fundador do partido, Rui Tavares, como cabeça-de-lista pelo círculo de Lisboa para as eleições legislativas antecipadas, num processo de primárias que resultou em candidatos para 21 círculos eleitorais.

Em comunicado, o partido divulgou hoje os resultados da votação final das primárias, cuja segunda volta decorreu até às 23h59 do dia 28 de novembro (domingo).

Entre os candidatos que irão integrar as listas do partido para as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro de 2022 está Rui Tavares, ex-eurodeputado, historiador e um dos fundadores do partido da papoila, com um resultado de 2287.9 pontos.

Em segundo lugar na lista para Lisboa voltou a ficar Carlos Teixeira, que já tinha sido número dois deste círculo pelo partido às legislativas de 2019 - atrás da então eleita Joacine Katar Moreira.

Isabel Mendes Lopes (deputada municipal em Lisboa), Patrícia Gonçalves e Safaa Dib, que fazem parte do Grupo de Contacto (direção) do partido, surgem nos lugares seguintes para o círculo da capital do país.

A encabeçar o Porto está o membro da Assembleia - órgão máximo entre congressos - Jorge Pinto (com 1921.9 pontos) e por Setúbal surge Paulo Muacho (com 1589.4 pontos).

Filipe Honório, membro da direção, encabeça a lista por Leiria. Já Miguel Won, membro da Assembleia, é o escolhido para o círculo de Viseu.

O Livre conta ainda com candidatos para os círculos dos Açores, Madeira, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Europa, Fora da Europa, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo e Vila Real.

As primárias do Livre contaram com 84 candidatos às listas de deputados a apresentar pelo partido nas legislativas de janeiro, agora escolhidos.

O XI Congresso do partido está marcado para 11 e 12 de dezembro, no concelho de Oeiras, em Lisboa, no qual serão apresentados todos os candidatos às eleições legislativas e aprovado o programa eleitoral.

O partido da papoila utiliza o método das primárias na escolha dos seus representantes em cargos de eleição externa, no qual qualquer cidadão pode inscrever-se para concorrer ou para votar, desde que assine a carta de princípios deste partido.