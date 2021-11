Sondagem coloca Rio à frente de Rangel

A maioria do eleitorado social-democrata para as eleições do partido para este sábado prefere Rui Rio a Paulo Rangel.

Segundo uma sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, 58% do eleitorado escolhe Rio para continuar a liderar o partido.

Das 625 entrevistas telefónicas realizadas, entre os dias 10 e 15 de novembro de 2021, só 27% preferem Paulo Rangel.

O mesmo estudo conclui também que Rio é o melhor adversário de António Costa nas eleições de 30 de janeiro.

Já sobre quem será melhor primeiro-ministro, os eleitores do PSD e de outros partidos, consideram que será Rui Rio, que terá também maior capacidade para vencer as legislativas e conseguir acordos com os outros partidos.

Na opinião dos eleitores portugueses, Rio é o mais arrogante, mais honesto e mais próximo das pessoas, já Rangel é visto como o mais dinâmico e o melhor na capacidade de unir o partido.