​Médicos mais resilientes? “Não perco um minuto com querelas sobre aquilo que não existe”

António dos Santos

25 nov, 2021 Coimbra 14:32

Concordo que os médicos e enfermeiros que estiveram directamente ligados com o COVID-19, foram excepcionais. No entanto, os restantes tiveram a sua vida facilitada. Os cirurgiões não se podem queixar, porque eles são os principais responsáveis pelas listas de espera. Porque atrasam as cirurgias, para que os doentes se cansem de esperar e recorram a eles no privado. O Ministério da Saúde deve fazer uma auditoria, a: número de cirurgias feitas por médico; quantas horas estão as salas de operações desocupadas. No final iremos irão ver que o sector da cirurgia está muito mal aproveitada. Por isso, concordo com Sua Excelência o Senhor Presidente da República, mas também com a Sra. Ministra da Saúde. Para concluir deve ser implementada uma fiscalização externa e permanente nos hospitais, para ver a assiduidade dos médicos e o funcionamento do hospital em geral. Não falo dos enfermeiros, porque eles são os únicos profissionais que têm de fazer passagem de turno e não podem sair sem aparecer o seu substituto, mas os médicos põem o dedo no ponto de manhã, saem e ao final do dia, voltam a colocar o dedo, sem terem estado a trabalhar. Isto acontece pelos os mesmos não serem obrogados a fazer a hora de almoço. Como é de conhecimento geral as pseudo-administrações não controlam nada, nem são competentes.