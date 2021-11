CDS-PP. Conselho Nacional vai definir linhas programáticas esta sexta-feira

O CDS-PP vai reunir na sexta-feira o Conselho Nacional com o objetivo de definir as linhas do programa eleitoral para apresentar às eleições legislativas de janeiro, bem como tomar posição sobre uma eventual coligação com o PSD na Madeira.

Esta reunião extraordinária do órgão máximo do partido entre congressos, marcada "com caráter de urgência", deverá começar pelas 21h00 e vai decorrer por videoconferência.

Em cima da mesa vão estar as eleições legislativas de 30 de janeiro do próximo ano.

De acordo com a convocatória enviada aos conselheiros, e à qual a Lusa teve acesso, da ordem de trabalhos da reunião consta a discussão de uma eventual coligação com o PSD no círculo eleitoral da Madeira, a aprovação dos "critérios de designação dos candidatos" para as legislativas e ainda a "discussão das linhas programáticas do CDS-PP a apresentar" nas eleições.