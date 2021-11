CDS-PP. Melo promete combater direção mas vai fazer campanha e votar no partido

"Com congresso ou sem congresso, estarei na campanha para as eleições legislativas, na rua, a lutar pelo CDS-PP e nas urnas a votar no CDS-PP", disse Nuno Melo, num comício em Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro, liderado pelos democratas-cristãos, distrito de Aveiro.



Com cerca de 300 pessoas na plateia, vindas de vários pontos do país, o eurodeputado garantiu que quando se realizar o congresso do CDS-PP lá estará para "tirar o partido do chão e voltar a torná-lo relevante na democracia portuguesa".

O centrista apelou aos militantes para não desistirem do partido, advertindo: "Se desistirem estão a desistir do CDS-PP e para o CDS poder mudar temos de ficar".

Discursando com a imagem da bandeira nacional como tela de fundo, Nuno Melo acusou a atual direção de ter um problema de mensagem e de se entreter com "jogos de secretaria", pelo que o país "não sabe o que o CDS-PP quer" relativamente aos problemas que afetam os portugueses.

"O país sabe que esta direção não quis um congresso, mas infelizmente não sabe o que quer para a educação, para a saúde, para economia, da segurança. Então vão votar no CDS para quê", questionou.

Bastante aplaudido, Nuno Melo disse que não vai desistir de um congresso e lamentou que ainda não tenha resposta à impugnação da decisão da Comissão Política Nacional de desmarcar a reunião magna inicialmente agendada para o próximo fim de semana.