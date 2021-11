Aumento do salário mínimo? Temos de “nivelar por cima e não por baixo”, diz Rio

Rui Rio considera que o aumento significativo do salário mínimo, como defende Paulo Rangel, é de uma visão próxima do PCP ou Bloco de Esquerda.

“Uma visão dessas é uma visão quase próxima do PCP ou do Bloco de Esquerda, como é evidente. Ou seja, há limites para ir aumentando o salário mínimo meramente do ponto de vista administrativo”, defendeu aos jornalistas nesta quarta-feira, no final da reunião com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

“Todos nós queremos que o salário mínimo suba e suba muito. Claro que queremos isso, mas por força da riqueza que produzimos, porque se não é por força da riqueza que produzimos podemos estar a provocar exatamente o contrário do que se pretende, que é baixar o nível de rendimentos global dos portugueses”, defendeu.

O líder do PSD aposta, por isso, no aumento do salário médio português para o nível da média europeia.

“O que temos de fazer é pôr o nosso salário médio o mais próximo possível daquilo que é a média europeia e o salário mínimo vem obviamente por arrasto, ou seja, nivelar por cima e não nivelar tudo por baixo”, afirmou aos jornalistas no final do encontro com a CIP.