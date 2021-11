PS lidera intenções de voto, com PSD mais próximo. Chega regista a maior quebra

O Partido Socialista mantém a liderança na corrida eleitoral, com 39% das intenções de voto, seguido do PSD, cada vez mais próximo (28,1%).

De acordo com a sondagem da Intercampus para o “Correio da Manhã” e “Jornal de Negócios”, divulgada esta segunda-feira, PAN e CDS-PP completam a lista de partidos com uma subida nas intenções de voto, em comparação com o último barómetro, apresentado em setembro. O PAN soma 4.4% e o CDS 2.0%.

Bloco de Esquerda (7.7%), CDU (5.5%), Livre (0.2%), Iniciativa Liberal (4.2%) e Chega (6.3%) apresentam uma quebra.

É a segunda sondagem que atribui 39% das intenções de voto ao PS. O barómetro da Aximage apontava resultados semelhantes, com 38.5% para o PS.