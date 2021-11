Pedro Duarte pede novo ciclo no PSD para acabar com "fase dos que não querem debate interno"

O social-democrata Pedro Duarte espera que em breve o PSD entre num novo ciclo. O antigo deputado e líder da JSD diz que há no seu partido quem não queira um debate democrático interno, numa indireta a Rui Rio e seus apoiantes. No programa "Casa Comum" da Renascença, Pedro Duarte confessa que não tem gostado de tudo o que tem ouvido dentro do seu partido.

"Tenho gostado de ouvir aqueles que estão de facto a falar para o país e que têm já apresentado ideias e propostas novas em cima da mesa. Não tenho gostado de todos aqueles que dizem que vamos andar todos aos tiros e que, portanto, é melhor não haver disputa democrática nem debate democrático dentro do partido, que vamos andar todos a digladiar-nos e que se

sentem muito "picados" com guerras internas. Dessa parte, manifestamente não gosto", afirma Pedro Duarte que expressa na Renascença o desejo que o PSD "ultrapasse rapidamente" esta fase e abra "um novo ciclo".

Noutro plano, o quadro da Microsoft Portugal e ex-diretor da primeira campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas em afirmar que o Presidente da República tudo fez para evitar uma crise política.

"Se há critica que possa ser feita ao Presidente - mas não é a minha opinião - é que eventualmente foi longe demais e fez vários apelos públicos e, pelas palavras do próprio, fez diligências junto dos partidos até ao início do debate parlamentar. Quem está atento à vida política nacional tem percebido que o Presidente da República tem feito apelos sistemática e permanentemente desde o Verão para que haja um entendimento para o Orçamento ser viabilizado", assinala o antigo parlamentar do PSD no programa Casa Comum da Renascença, realizado esta semana a partir da Web Summit em Lisboa.