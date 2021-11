Carlos Moedas entrega pelouro das Finanças a Filipe Anacoreta Correia

O presidente da Câmara de Lisboa distribuiu os pelouros do executivo pelos outros seis eleitos pela coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), atribuindo a pasta das Finanças ao vice-presidente, Anacoreta Correia, segundo o despacho publicado esta quinta-feira no Boletim Municipal.

No âmbito da delegação e subdelegação de competências, o social-democrata Carlos Moedas decidiu atribuiu ao vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, que é vereador do CDS-PP, os pelouros de Finanças e Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Departamento Jurídico, ligação à Assembleia Municipal de Lisboa e coordenação geral.

Tal como anunciado durante a campanha eleitoral, a urbanista Joana Castro e Almeida, que é vereadora independente eleita pela coligação “Novos Tempos”, fica com o pelouro de Urbanismo, a que soma ainda os de Transparência e Combate à Corrupção, de acordo com o despacho do presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

“Em matéria de Transparência e Combate à Corrupção, são delegadas as seguintes competências: diagnosticar a situação atual, com enfoque, entre outros, nos canais de comunicação com os cidadãos e empresas; conceber e propor uma estratégia renovada para a Transparência, tendo em vista a prevenção de riscos de corrupção na Câmara Municipal de Lisboa”, lê-se no despacho de Carlos Moedas, em que adianta que a estratégia a implementar pode incluir “a introdução de melhorias no Registo de Interesses, a revisão do Código de Boa Conduta, Ética e Cidadania em vigor ou a introdução das melhores práticas internacionais de comunicação de queixas, com garantia de salvaguarda de privacidade e direitos”.