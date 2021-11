Deputados socialistas querem antecipar neutralidade carbónica em cinco anos

O grupo parlamentar do PS propôs esta quarta-feira no Parlamento que a neutralidade carbónica seja antecipada em cinco anos em Portugal, pelo que o Governo deve fazer um estudo que sustente a nova data.

Portugal foi o primeiro país do mundo a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050. A neutralidade carbónica significa que o país não produz mais gases com efeito de estufa do que aqueles que consegue fazer absorver, por exemplo através das florestas, que consomem dióxido de carbono.

No âmbito da luta contra as alterações climáticas o Governo aprovou em 2019 o Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

Num comunicado hoje divulgado o grupo parlamentar do PS explica que quer que o Governo faça nos próximos três anos um estudo para sustentar a antecipação em cinco anos da meta da neutralidade carbónica, "no mínimo 2045".

A proposta dos socialistas, alterando o artigo 14 da lei para conter essa possível antecipação, foi aprovada esta quarta-feira na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que está a votar na especialidade da Lei de Bases do Clima.

"Portugal tem estado na liderança da ação climática a nível europeu, designadamente na produção de eletricidade renovável. O Governo tem também investido na mobilidade sustentável e na eficiência energética dos edifícios", diz-se no comunicado, citando os deputados socialistas Nuno Fazenda, Miguel Costa Matos, João Nicolau, Hugo Pires e Alexandre Quintanilha.