Nuno Melo acusa presidente do CDS de agir "como um miúdo que está a perder o jogo e leva a bola para casa"

O CDS continua em ambiente de grande tensão. Nuno Melo acusou o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, de agir "como um miúdo que está a perder o jogo e leva a bola para casa".

Em entrevista à SIC, o candidato à liderança do partido anunciou que milhares de militantes estão a subscrever um documento a pedir para que o Congresso se realize no último fim de semana deste mês, tal como esteve inicialmente marcado.

Diz que “sábado foi, talvez, o dia mais negro do partido em 47 anos”, referindo-se à aprovação do adiamento do Congresso para depois das eleições legislativas.

Nuno Melo garante que teve “o telefone disponível” para Francisco Rodrigues dos Santos com quem tinha “uma conversa marcada, no próximo Congresso Nacional, a 27 e 28 de novembro, conversa na qual o partido iria decidir qual a melhor estratégia de derrotar o PS”.

“Estratégia que [para Francisco Rodrigues dos Santos] passa por caminhar debaixo da asa do PSD, tendo-se agido como aquele miúdo que está a perder o jogo e leva a bola para casa”, referiu Nuno Melo sobre o que se sucedeu no último Conselho Nacional, relembrando que “o PSD já assumiu que é por caridade que faz coligação com o CDS”.