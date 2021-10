CDS-PP. Pires de Lima não deseja que o "partido morra" e sai de "consciência tranquila

Em declarações à agência Lusa, António Pires de Lima frisa que, apesar de ter tomado a decisão de se desfiliar do CDS "com muita dor e com muita tristeza", está com a "consciência tranquila", tendo saído não "no sentido de prejudicar o CDS", mas apenas para "salvaguardar e recuperar" a sua "liberdade interior".



"Não quero prejudicar o CDS, não desejo que o partido morra. Quero apenas recuperar a minha liberdade interior e eu hoje, domingo, já sou um homem livre", afirma. .

À semelhança do que já tinha feito no sábado, Pires de Lima reitera que "foi violado um dever sagrado pelo presidente do partido, que é assegurar que os militantes do CDS têm a liberdade de poder escolher em congresso quem deveria ser o presidente do partido".

"Num partido onde não existe liberdade para escolher o seu presidente, eu estou a mais. É uma decisão que tomei e estou tranquilo", diz, acrescentando ainda que, não tencionando "recomendar o voto" em Francisco Rodrigues dos Santos nas próximas eleições legislativas, deve "deixar de ser militante do partido".