Consenso (quase) absoluto. Partidos querem eleições a 16 de janeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu este sábado os partidos com assento parlamentar para ouvir as posições de cada um em relação à data das próximas eleições legislativas. E apesar do momento de grande tensão e de clivagens entre os atores políticos, a verdade é que em relação a este ponto houve um quase consenso. A maioria defende o dia 16 de janeiro para os portugueses se deslocarem às urnas e escolherem a composição da próxima Assembleia da República.

Saiba o que é que cada um dos partidos defendeu no Palácio de Belém.

PS

O secretário-geral adjunto do PS defendeu que, dada a decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento, a "data adequada" para as eleições seria 16 de janeiro, de maneira a garantir "as condições de governabilidade adequadas".

"E, no nosso entender, considerando que teremos a quadra natalícia e que essa quadra se prolonga até ao princípio de janeiro, a data que o PS entende ser a data adequada seria o dia 16 de janeiro, para garantirmos tão breve quanto possível as condições de governabilidade adequadas às necessidades do país", frisou. .



PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou não existir nenhuma razão "de interesse nacional" para que as eleições se realizem depois de 16 de janeiro, numa reunião muito curta com o Presidente da República, mas que recusou ter sido tensa.

"As eleições têm de ser o mais depressa possível, nos exatos termos em que o Presidente da República o referiu, logo após a entrega do Orçamento do Estado, de forma a que ainda haja Governo em janeiro e o PSD está totalmente de acordo com isso".