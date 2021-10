Adolfo Mesquita Nunes desfilia-se do CDS

Adolfo Mesquita Nunes, ex-deputado do CDS-PP e antigo secretário de Estado do Turismo, anunciou, este sábado, no Facebook que vai deixar o partido no qual se filiou há 25 anos.

“O partido em que me filiei deixou de existir“, escreveu, pouco depois do final de um Conselho Nacional em que o atual líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, adiou as eleições internas para depois das legislativas.