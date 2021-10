CDS decide na sexta-feira sobre adiamento do congresso

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir-se na sexta-feira com caráter de urgência para decidir sobre a realização do 29.º Congresso do partido e analisar a situação política, reunião pedida pelo líder na sequência da crise política.

De acordo com a convocatória, à qual a agência Lusa teve acesso, o presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, convocou "com caráter de urgência, o Conselho Nacional do CDS-PP para reunir extraordinariamente no próximo dia 29 de Outubro de 2021, com início às 19:00, por videoconferência".

A ordem de trabalhos da reunião de sexta-feira é composta por dois pontos: "deliberação sobre a realização do XXIX Congresso Nacional" e "análise da situação política".

O presidente do Conselho Nacional justifica que "a urgência no envio da convocatória decorre do processo constitucional em curso para dissolução da Assembleia da República e convocação de novas eleições, nomeadamente do agendamento da audiência do presidente do partido com o senhor Presidente da República", que será no sábado.

Esta reunião foi agendada na sequência de o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, ter solicitado uma reunião urgente do órgão máximo entre congressos para "deliberar sobre a realização" da reunião magna do partido, marcada para 27 e 28 de novembro.