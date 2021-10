PCP insiste em “resposta global”, PS alerta para expectativas à esquerda

“A opção feita pelo Governo, no entanto, foi a de selecionar isoladamente algumas dessas soluções, na sua maior parte de forma parcial, e reduzindo o seu valor e impacto pela forma desarticulada e desgarrada como as considerou”, apontou.

A troca de argumentos foi feita na fase final do debate sobre o Orçamento do Estado para 2022, que decorreu esta terça-feira na Assembleia da República, após uma intervenção do deputado Duarte Alves, do PCP – que já anunciou a intenção de votar contra o documento.

Deputado socialista recorre ao hino do Partido Com(...)

Pelo PS, o vice-presidente da bancada Porfírio Silva lembrou que “a 05 de dezembro de 1989 Jorge Sampaio dizia daquela tribuna que ‘socialistas e comunistas conhecem as suas divergências como ninguém, traçaram mutuamente uma fronteira que é mutuamente assumida, e são raianos, ninguém conhece as fronteiras como os raianos’”.

“Nesse momento histórico, Sampaio liderava uma coligação de socialistas e comunistas à Câmara de Lisboa, que tão bem sucedida foi. Nós somos dessa escola: que não disfarça as divergências mas une forças para fazer à esquerda o que falta fazer”, sustentou.

Porfírio Silva disse ainda que “o PCP sempre disse que não misturava OE com outras matérias (…) Agora mudou: o PCP explica o seu voto contra o orçamento mais à esquerda de sempre com variadas matérias extra orçamentais”.

“Se a ideia era exigir um acordo abrangente porque é que o PCP inviabilizou à nascença a possibilidade de acordos escritos de legislatura à esquerda que mesmo num formato mínimo tao bons resultados deram na legislatura anterior?”, questionou o deputado.

O socialista apontou ainda para as expectativas do eleitorado à esquerda.

“Estão lá fora milhões de eleitores de todos os partidos de esquerda, PS, Bloco, PCP, que se entusiasmaram com o que conseguimos fazer em conjunto na legislatura anterior, que agora se perguntam: não terá o PCP dado um mau passo quando se apressou a dizer que não voltava a haver papel nenhum assinado à esquerda? Não deveríamos todos reforçar esforços na recuperação da crise social e económica provocada pela pandemia para que essa recuperação seja solidaria e progressista?”, questionou.

Na resposta, Duarte Alves apontou que haver ou não um papel escrito “nunca foi um problema para o PCP”

“Porque para nós não era haver um papel ou deixar de haver um papel que diminuía a responsabilidade do PCP e a vontade do PCP em contribuir para soluções”, frisou.

Quanto a matérias para lá do orçamento, Duarte alves argumentou que "o PCP nunca deixou de considerar as questões do OE no quadro geral das opções políticas que são consideradas por parte do Governo e da falta de resposta a elas".