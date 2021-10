"A Madeira não está à venda". Rui Rio conta com voto contra do PSD Madeira

O líder do PSD, Rui Rio, disse que "a Madeira não está à venda" e que nada mudou relativamente ao voto contra o Orçamento do Estado para 2022 do grupo parlamentar social-democrata.

"Devo louvar a solidariedade entre a autonomia das regiões e a estratégia nacional relativamente a um OE que não serve nada. Não serve o país, não serve a Madeira e não serve os Açores", afirmou, aos jornalistas, no Parlamento.

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deixa duras críticas à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), mas abre a porta a negociações com o Governo apesar de o PSD já ter anunciado o voto contra.

Rui Rio apontou que a posição do PSD "está tomada" e que conta com o voto contra do PSD Madeira..

"Não mudou nada", desvalorizou o líder social-democrata.

Rui Rio adiantou ainda que não falou esta terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa, "porque não ia mudar nada", mas não deixou revelar surpresa pelo Presidente da República ter reunido com o Paulo Rangel.

O líder do PSD também admitiu não saber se o chefe de Estado contactou deputados do PSD, duranteo debate parlamentar do OE.

Rui Rio disse ainda que a direita não tem culpa que o OE possa vir a ser chumbado.

"A culpa do OE não ser aprovado é do Bloco de Esquerda e do PCP", considerou.