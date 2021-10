Paulo Rangel. "As opiniões divergentes no partido não me picam, o que me pica é o fraco governo do PS"

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel não gostou de ouvir o seu adversário na corrida eleitoral dizer que se "sentia picado", e este domingo respondeu a Rui Rio na apresentação da sua candidatura no Palácio da Bolsa, no Porto.

"Alguns estão aqui espantados por estarmos a fazer oposição veemente e dura. As opiniões divergentes dos meus companheiros de partido e dos meus competidores eleitorais não me picam, não me levam a fazer voos picados, nem voos picantes. A mim o que me pica, o que me espicaça, o que verdadeiramente me dói é a fraca governação do governo PS", desfiou Rangel.

E num tom que o próprio definiu de “muito sério”, Paulo Rangel criticou a alegada divisão de militantes feita pela candidatura de Rui Rio.



Rangel considera “desprezível a divisão entre militantes livres e militantes não livres”: "Só há uma qualidade de militantes, militantes livres", enfatizou.