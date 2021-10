OE2022. Bloco e PCP debatem proposta do Governo

Bloco de Esquerda e PCP reúnem, neste domingo, os principais órgãos de direção para discussão da estratégia dos respetivos partidos no Orçamento do Estado para 2022.

Está previsto que a coordenadora bloquista, Catarina Martins, dê uma conferência de imprensa pelas 16h00, logo após a reunião da Mesa Nacional. O partido irá propor o voto contra o Orçamento do Estado, caso não haja nova aproximação do Governo.

Já os comunistas, reúnem-se em Comité Central e reservam para amanhã, segunda-feira uma posição pública sobre a proposta do Governo para as contas públicas.

No sábado à tarde, o Presidente da República insistiu que continua a trabalhar com um único cenário: o da aprovação do diploma. E promete esperar, por isso, até ao último minuto, sem pensar noutros cenários.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar neste domingo no Estádio Universitário em Lisboa, ao final da tarde, já depois da conferência de imprensa de Catarina Martins.

O Orçamento do Estado para 2022 é também um dos temas do programa da Renascença Conversas Cruzadas, emitido entre as 12h00 e a 13h00 e que neste domingo conta com a participação do ex-secretário-geral da CGTP Manuel Carvalho da Silva, que admite que um compromisso político mais claro à esquerda teria tornado mais fácil as negociações.