Bloco de Esquerda anuncia voto contra Orçamento, mas não fecha porta a negociações

O Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022, se até quarta-feira o Governo não se mostrar disponível para nova ronda negocial. O anúncio foi feito pela coordenadora dos bloquistas, Catarina Martins, este domingo.

"Se o Governo insistir em impor recusas onde a esquerda podia ter avanços, o Bloco de Esquerda responderá pela sua gente, pelo povo que trabalha e pelo SNS, e votará contra. Não temos muito tempo, mas temos tempo", defendeu a líder do BE.

A resolução do partido, reunido em mesa nacional, para chumbar a proposta do Governo contou com apenas um voto contra, em 80.



Catarina Martins não fecha, contudo, a porta a futuras negociações. "Se até à próxima quarta-feira, o Governo entender negociar o Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda responderá com disponibilidade e clareza para soluções que aumentam os salários, que protegem o SNS e que garantem justiça para quem trabalhou toda a vida", reafirmou.

"A chave de um orçamento que responda ao país, e de uma maioria parlamentar que aprove o orçamento, está, como sempre tem estado, na disponibilidade do Governo e do PS para um caminho negocial à esquerda", defendeu a coordenadora do Bloco, no final da Mesa Nacional do partido.

"Seria irresponsabilidade Governo não querer acordo para o OE"



Catarina Martins disse, ainda, que falar de eleições é "uma boa forma" de não se discutir este documento e considerou que "seria uma irresponsabilidade se o Governo não quisesse um acordo para o Orçamento do Estado".

Na perspetiva da líder bloquista, "não há no Bloco de Esquerda nada de chantagem", mas "tudo de disponibilidade e de determinação", enfatizando que o partido conhece o seu mandato e que este passa por "defender salários, pensões, o acesso à saúde, uma economia mais justa".

Questionada sobre os riscos de uma crise política se o país fosse para eleições legislativas antecipadas em caso de chumbo do OE2022, Catarina Martins foi perentória: "falar de eleições é uma boa forma de não falarmos do Orçamento do Estado".

"Nunca houve em Portugal eleições provocadas por causa de um Orçamento do Estado o que eu acho que dá um bom indicador que, havendo vontade, o Orçamento do Estado não tem de ser um problema pode ser uma solução. É preciso é que o Governo tenha essa vontade", defendeu.

Ao Governo do Partido Socialista restam agora o PCP, os Verdes e o PAN para poder viabilizar o documento.

Entretanto, o Governo anunciou para este domingo na Presidência do Conselho de Ministros, uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2022.

Estarão presentes o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a Ministra da Saúde, Marta Temido.