Não há acordo para OE 2022. Bloco mantém porta aberta à negociação

O Bloco de Esquerda considera que o Governo não realizou qualquer nova aproximação às nove propostas do partido.

A informação chega depois da reunião com o primeiro-ministro, neste sábado de manhã, em São Bento.

“A manter-se este quadro, a Comissão Política proporá à Mesa Nacional a orientação de voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022”, informa o BE numa nota à Renascença.

O Bloco de Esquerda ressalva, por outro lado, que, “até à votação na generalidade, estará aberto à negociação”.

A Mesa Nacional reúne-se no domingo para discutir a posição sobre o Orçamento do Estado para 2022.

O primeiro-ministro está, neste momento, reunido com o PCP.

Na última noite, e até de madrugada, António Costa esteve reunido com a comissão política do PS, onde anunciou a proposta de aumento do salário mínimo nacional para 705 euros (mais 40 euros) e anunciou o aumento extraordinário de 10 euros logo em janeiro para as pensões até 1.097 euros.