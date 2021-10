Poderá ser o duelo Rio vs. Rangel uma reedição da disputa Costa vs. Seguro?

O desafio de Paulo Rangel à liderança de Rui Rio, após as autárquicas de setembro, é visto por alguns como um “remake” da luta no interior do PS, quando António Costa quis tomar a liderança a António José Seguro. Mas será que é replicável ao que se vai passar agora no PSD?

“Há uma comparação evidente entre António José Seguro e António Costa e entre Rui Rio e Paulo Rangel, com uma diferença. Enquanto no PS António Costa era um velho militante socialista, um político profissional, que escolheu quase exclusivamente o melhor momento para se apresentar a candidato a secretário-geral e acabou por derrotar António José Seguro, no PSD é diferente. Rui Rio, muito embora com uma experiência local, é muito mais veterano no PSD do que Paulo Rangel. Ele vai apresentar-se a candidato a primeiro-ministro como maior indicador de notoriedade do que Rui Rio, mas serão os militantes do PSD a decidir”, analisa o politólogo António Costa Pinto.

Em 2014, o PS acabara de ganhar as eleições europeias, mas com uma vitória que o setor “Costista” classificou de "poucochinho". A pressão sobre Seguro aumentou e, meses mais tarde, o atual primeiro-ministro assumiu que a luta pela liderança era para valer. O resto da história é conhecida.

Em 2021, o PSD não ganhou as autárquicas, mas saiu com um balão de oxigénio gigante e a possibilidade de cavalgar a ideia de que o ciclo político pode estar a mudar. As vitórias em Lisboa e em Coimbra, sobretudo, são fatores para olhar com confiança na recuperação do partido nos centros urbanos, onde o partido estava a perder eleitorado de forma sustentada.