Paulo Rangel diz que PSD não pode “ser mais o partido da espera”

“Não acredito num PSD cuja função seja estar sentado no sofá à espera que o Governo de Costa caia de maduro”, afirmou, numa passagem muito aplaudida pelos conselheiros nacionais.

Na sua intervenção, segundo relatos feitos à Lusa, Paulo Rangel defendeu que o partido tem de ter “um projeto agregador” e que não diabolize pessoas dentro do partido e assumiu uma divergência estratégica com o líder.

As eleições diretas do PSD foram marcadas para 4 de dezembro e o congresso entre 14 e 16 de janeiro.

“Que o dia 4 de dezembro represente a fecundação do partido que seja capaz de criar esperança”, afirmou, dizendo que muito brevemente apresentará publicamente a candidatura.

“Não podemos ser mais o partido da espera, da espera em cair de maduro. Temos de ser o partido da esperança”, afirmou, de acordo com relatos de conselheiros nacionais presentes na reunião à porta fechada.

A informação foi avançada pelo próprio eurodeputado durante o Conselho Nacional do partido onde anunciou a intenção de disputar a liderança do partido, dizendo que o PSD tem de deixar de ser “da espera” e passar a ser “da esperança”.

O eurodeputado Paulo Rangel vai apresentar publicamente a sua candidatura à liderança do PSD às 17h00 desta sexta-feira num hotel de Lisboa.

Rangel disse concordar com Rio que a oposição tem de ser responsável “e não trauliteira”, mas sobretudo “tem de ser oposição”.

A nível de temáticas, o antigo líder parlamentar lamentou que o partido nada tenha dito nos últimos dias sobre os problemas registados em vários hospitais e, sobre o projeto de revisão constitucional anunciado pela direção de Rio, disse não ser uma prioridade.

“Ninguém está à espera disso em casa”, afirmou.

Rangel respondeu também indiretamente às críticas de deslealdade que alguns membros da direção lhe têm dirigido, dizendo não as aceitar.

“Digo, olhos nos olhos, que serei candidato à liderança do PSD. Com toda a lealdade, mas também com toda a liberdade”, afirmou.

Rangel deu os parabéns a todos os candidatos autárquicos do partido e também à direção pelos resultados de 26 de setembro, mas recusou as acusações de que andou “a fazer contra campanha” ao partido.

“Não aceito lições de deslealdade, dr. David Justino”, afirmou, dirigindo-se ao vice-presidente do partido, dizendo ter sido “vilipendiado” nos últimos dias.

O eurodeputado afirmou que, se fosse desleal, na noite eleitoral das europeias de 2019, tinha responsabilizado o PSD pelo “acordo” com PCP e BE na crise dos professores, recordando ocasiões em que discordou publicamente do atual líder, como por não ter feito o referendo sobre a eutanásia ou pelo fim dos debates quinzenais, mas recusou ter andado em conspirações.