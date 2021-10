OE2022. Chega diz que viabilização do “pior” OE por BE e PCP seria incompreensível

O presidente do Chega considerou esta sexta-feira seria incompreensível que BE e PCP viabilizassem o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), sustentando que é “o pior” desde 2015, mas insistiu que a ameaça de crise política é uma “encenação”.

“Não se compreenderia que o Bloco e o PCP conseguissem suportar este Orçamento. Este Orçamento é, de facto, o pior desde o primeiro Governo de António Costa”, referiu André Ventura, no final de uma audiência sobre o OE2022 com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O dirigente do Chega justificou a classificação do documento como “o pior” desde que o executivo socialista iniciou funções, por exemplo, com a acentuação do “desnível” económico-financeiro.