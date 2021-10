Rangel prepara candidatura. "É estranho que o PSD ponha o seu próprio calendário nas mãos de António Costa"

O eurodeputado Paulo Rangel vai anunciar esta quinta-feira à noite que será candidato à liderança do partido, independentemente da data em que se realizarem as eleições diretas, confirmou à Renascença fonte próxima do antigo líder parlamentar.

O anúncio será feito esta noite no Conselho Nacional do PSD que se reúne a partir das 21h00, em Lisboa.

Em comentários recolhidos pela Renascença, à entrada do Conselho Nacional do PSD, Paulo Rangel diz que não lhe faz diferença a data em que as próximas diretas do partido sejam marcadas e aponta responsabilidades exclusivamente à direção atual do partido.

"Foi a direção de Rui Rio que abriu o processo eleitoral. Quem escolheu este calendário foi, isoladamente, a direção do partido. Se agora se queixa do calendário, só se pode queixar de si", considera.

Paulo Rangel apontou ainda que "é estranho que o PSD ponha o seu próprio calendário nas mãos de António Costa", aludindo às justificações de Rui Rio para defender um adiamento das eleições internas do partido.



