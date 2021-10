​Costa diz que ciclo político "não acabou" e o PS "nunca" o irá quebrar

Aos deputados, Costa garantiu ainda que o Governo dialogou com os habituais parceiros à esquerda para preparar o OE e continua de "porta aberta", dando outra garantia, a de que "a porta é para contar com os dois", com comunistas e bloquistas e que a negociação se mantém bilateral.

Na reunião com os deputados do PS no parlamento e à porta fechada, António Costa fez questão de defender que, se esse cenário viesse a confirmar-se, ou seja, um chumbo do OE e eleições antecipadas, a composição parlamentar não iria alterar-se substancialmente.

Depois da pressão do Presidente da República sobre as consequências de um eventual chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que "poderiam levar" a legislativas antecipadas, o primeiro-ministro vem garantir que o atual "ciclo político não acabou" e que os portugueses não querem que acabe na convocação de eleições.

O líder socialista não fez qualquer leitura política sobre a posição do PCP ou do BE em relação à proposta de OE que deu entrada no Parlamento, de que, tal como está, chumbariam o documento.

Mas António Costa reforçou o sinal de que o PS conta com ambos "no mesmo barco", alertando para o risco de a direita capitalizar com o eventual chumbo do texto.

Continuando nesta linha de raciocínio, Costa terá ainda alertado para outro risco: o de cada partido à esquerda do PS estar à espera da posição do parceiro do lado sobre o OE, com o aviso de que é preciso fazer um esforço conjunto e todos contribuírem para no final não haver surpresas, falando ainda na "maturidade" que é necessária para manter um caminho à esquerda.

Tudo isto depois de na intervenção à porta aberta e com a presença dos jornalistas António Costa ter falado da "humildade" com que o partido e o Governo têm de apresentar-se nas negociações com os parceiros, tendo sempre em conta que o PS não tem maioria parlamentar para aprovar o Orçamento.

Uma proposta que o primeiro-ministro pretende que se centre na recuperação do país, tendo sempre em vista o equilíbrio financeiro, referindo na sessão à porta fechada que o PS foi o partido que recuperou as contas públicas e que esse é um capital que os socialistas querem manter.