Marcelo Rebelo de Sousa apela que em democracia "os direitos sejam mesmo direitos e não promessas"

Em dia de entrega do Orçamento do Estado, o Presidente da República alertou no parlamento para a necessidade de não existirem "privilegiados que tenham quase tudo e explorados que nada ou quase nada possuam".

Em plena sala do senado, na abertura de um colóquio sobre a revolução de 1820, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a importância das promessas, em democracia.

"Não dar nunca como garantido aquilo que é preciso de ser construído todos os dias. Em palavras e em obras. Em palavras, como fará o vosso congresso. Em obras, mostrando que em liberdade e democracia os direitos são mesmo direitos e não promessas", afirmou

No final da intervenção no parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda a necessidade de "resultados efetivos nas vidas das pessoas".

"Só com obras vale a pena celebrar datas históricas das suas primeiras promessas. E hoje, vale muito a pena recordar, porque algum passado se pode repetir, celebrar e louvar a promessa de liberdade da revolução de 1820", apontou.