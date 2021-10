Nuno Melo anuncia candidatura à liderança do CDS-PP

Nuno Melo anunciou este sábado, no Porto, que é candidato à presidência do CDS-PP, no próximo congresso do partido.

O eurodeputado vai desafiar Francisco Rodrigues dos Santos, depois dos resultados das eleições autárquicas.

O candidato realçou o simbolismo do loca escolhido, pois foi aqui que "defendemos, no Palácio de Cristal, o país dos extremismos de 1975. E é aqui que começa uma caminhada com que venceremos todos os novos cercos que querem fazer com que o CDS deixe de ser um dos partidos mais relevantes da democracia portuguesa”, disse.

Nuno Melo diz que o que interessa não é "ganhar o congresso", pois a "forma como se quer ganhar o congresso tem tudo a ver com a forma como queremos conquistar o país".

"Qualquer disputa para um congresso implica lealdade e igualdade de armas. Percebo, até agora, que os prazos previstos tenham sido violados e todos os documentos necessários a uma decisão ponderada foram guardados numa gaveta, até ontem", criticou, visando a atual direção do partido.

"Perceber não é aceitar. Pela forma como a democraticidade interna do partido está a ser torturada, num dos momentos mais confrangedores da nossa longa existência partidária, isso só aumenta a nossa determinação, meus queridos amigos. É para ganhar que lá vamos", acrescentou.

Nuno Melo desmentiu ainda as notícias de uma "debandada" de militantes do CDS, caso a sua lista fosse derrotada.

"Eu e quem me acompanha neste caminho jamais sairíamos do CDS, a menos que fossemos empurrados ou que o CDS não nos quisesse", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos também é candidato

Na sexta-feira, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que vai recandidatar-se à liderança do partido.



Numa declaração na sede do CDS-PP, em Lisboa, sem direito a perguntas dos jornalistas, o líder do partido afirmou "estar absolutamente seguro" de que é a pessoa certa "para continuar a atingir os objetivos do CDS-Partido Popular".

"Por sentir que cumpri o meu dever e que ninguém, nas mesmas condições, seria capaz de fazer melhor, é minha obrigação colocar-me à disposição dos militantes do meu partido para continuar a liderar o CDS-Partido Popular", anunciou.

Para isso, Francisco Rodrigues dos Santos pediu "ao presidente do Conselho Nacional a marcação de uma reunião para análise dos resultados eleitorais" e a "marcação do próximo Congresso eletivo, para ouvir o partido, discutir ideias" e apresentar a sua estratégia aos militantes.

Na mesma declaração, Rodrigues dos Santos avisou a oposição interna que "não há tortura de números nem contabilidade criativa que apague o sucesso" das autárquicas, criticando os que querem transformar em insucesso os bons resultados "para seu aproveitamento pessoal".

O órgão máximo do partido entre congressos vai reunir-se no domingo, por videoconferência.

Além da marcação do XXIX congresso ordinário, que será antecipado, está prevista ainda a análise aos resultados das autárquicas.

[Em atualização]