Covid-19. Gouveia e Melo ouvido no Parlamento para balanço da vacinação

A Assembleia da República vai ouvir o vice-almirante Gouveia e Melo para um balanço da atividade da `task force´ que coordenou a vacinação contra a Covid-19, anunciou esta quarta-feira o presidente da Comissão eventual de acompanhamento da pandemia.

A audição do antigo coordenador da `task force´ foi decidida pela Comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Um dos pontos da reunião desta comissão era votação do requerimento do grupo parlamentar do PSD para audição do vice-almirante apresentado em 28 de setembro, no mesmo dia em que foi anunciado o fim do grupo de trabalho que coordenou a logística da vacinação contra a Covid-19.

Segundo o presidente da Comissão eventual, os deputados decidiram, no entanto, não votar o requerimento da bancada social-democrata, uma vez que já tinha sido aprovado um outro requerimento no final de 2020, que previa a audição regular do coordenador da `task force´.