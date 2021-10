OE 2022. PAN desafia Costa a passar do otimismo às medidas concretas

O PAN desafia o primeiro-ministro a passar do otimismo às medidas concretas para o Orçamento do Estado para o próximo ano. A porta-voz do partido pede também a António Costa que esse otimismo não esbarre no ministro das Finanças. “O otimismo do senhor primeiro-ministro não se pode traduzir depois nos bloqueios do Terreiro do Paço e, portanto, tem de haver uma efetiva aposta naquilo que são os investimentos de que o país carece para podermos fazer esta transição”, defendeu em declarações aos jornalistas, no final da reunião com o ministro João Leão. Inês Sousa Real reconhece que há medidas que vê como satisfatórias, como as “matérias de justiça social tão estruturantes e tão importantes para esta retoma socioeconómica do país, também com um cunho de transição verde e de empreendedorismo verde que para o PAN, sendo um partido ambientalista e progressista, é absolutamente fundamental”. Mas está tudo em aberto, avisa o partido a menos de uma semana da apresentação do documento na Assembleia da República.

“É fundamental que haja aqui alguma ambição, sob pena de voltarmos a ter um Orçamento que tem apenas o cunho do Partido Socialista” e, nesse caso, “não passamos do manifesto de boas intenções”, pelo que “está tudo em aberto”. “Desde a austeridades às cativações, Portugal não pode ficar refém ou estagnado. Queremos que este seja um orçamento de viragem, apontou, dizendo que tem faltado "visão estratégica de médio e longo prazo". “Teremos de aguardar por aquela que é a redação na sua generalidade deste Orçamento”, conclui a porta-voz do partido. Sobre os escalões do IRS, Inês Sousa Real vê a revisão com agrado, mas pede ao Governo um efetivo compromisso no combate às alterações climáticas. “O Governo assumiu uma reivindicação do PAN: o fim da isenção sobre produtos petrolíferos, pelo menos aqueles que têm por base a energia do carvão. Não haverá aqui um adiar, uma moratória”, assegurou.