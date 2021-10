Autárquicas. Paulo Portas diz que resultado do CDS é “sombrio”

O CDS “tem um problema sério. Acho que é a primeira vez que [o partido] vai com a sua marca, com a sua sigla [a eleições], e com a sua voz, e tem menos de 100 mil votos. É um resultado sombrio”, disse Paulo Portas, antigo líder do CDS-PP, no seu espaço de comentário televisivo na TVI ao domingo.

Nas eleições do passado domingo, o CDS manteve apenas as seis câmaras municipais a que já presidia. Todavia, o número de votos que o partido recebeu, onde concorreu sozinha, diminuiu de 2,59% para 1,48%.

“O CDS tem razão para celebrar porque os seus seis presidentes de câmara aguentaram as câmaras. O CDS não perde câmaras como a CDU. Mas também não as ganha como o PSD. E participou na vitória de Lisboa”, disse Paulo Portas.

Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito deputado municipal em Oliveira do Hospital, onde encabeçava a candidatura da coligação, mas a câmara foi conquistada pelo PS.