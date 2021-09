Marinha. PCP não tem "nada a opor" a nomeação de Gouveia e Melo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considera que o vice-almirante Gouveia e Melo tem todas as condições para assumir as funções de chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

O líder comunista desconhece, para já, a exoneração do almirante António Mendes Calado e por que foi encontrada esta solução, mas para o partido nada a opor em relação ao vice-almirante.

“Naturalmente, o senhor vice-almirante tem todas as condições para assumir essa responsabilidade, no quadro das soluções a encontrar, embora ainda não se entenda ainda as razões por que não foi reconduzido o anterior e se encontrou esta solução”, disse esta quarta-feira Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas durante um intervalo da reunião do Comité Central, que está a analisar o resultado das eleições autárquicas de domingo.