Marcelo. “Crises políticas não fazem sentido”

O Presidente da República reafirma que “os próximos anos são fundamentais” para a recuperação económica do país e, por isso, não quer ouvir falar de crises políticas.

“Estamos numa legislatura que termina em 2023. Estamos a começar a aplicar fundos europeus, o plano de recuperação e resiliência. Os próximos anos são fundamentais e, portanto, crises políticas nos próximos anos não fazem sentido”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Coimbra.

O Chefe de Estado não deixa dúvidas: “Já disse uma vez, duas vezes, 10 vezes que, naquilo que depender do Presidente da República, importa que haja orçamento para o ano que vem e orçamento para 2023”.

Marcelo esteve no encerramento da Conferência Dia Mundial do Turismo, promovida pela Confederação Portuguesa do Turismo, com o tema Retomar o Crescimento.