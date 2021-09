Fernando Ruas diz que ganhou Viseu "ao António, o Costa"

O candidato do PSD a Viseu, Fernando Ruas, regressou às corridas eleitorais e venceu com presumível maioria absoluta, num "combate diferente", em que considera que derrubou mais do que o socialista João Paulo Gouveia.

"Ganhámos ao João, mas também ao António, o Costa, ganhámos ao Pedro, o Nuno Santos [ministro das Infraestruturas e da Habitação], ganhámos à Ana, a Abrunhosa [ministra da Coesão Territorial], ganhámos à Céu [Maria do Céu Antunes], senhora ministra da Agricultura. Foi uma vitória suada, mas este é o caminho. Os ministros vão aprender que têm de nos respeitar mais. Começou uma nova era", declarou.

Fernando Ruas garantiu que, a partir da tomada de posse, começará "a pedir para Viseu tudo aquilo que foi prometido".

"Não vou deixar que me digam que aquilo que foi prometido foi apenas para alguém. Vou pedir o comboio, vou pedir autoestrada. Vou pedir o centro oncológico e não lhes deixarei nem um bocadinho", sublinhou.