David Justino diz que Rio venceu e “não houve facas para atirar”

O vice-presidente do PSD David Justino diz que quem tinha “facas afiadas” para atirar a Rui Rio teve de as deixar nas bainhas, face aos resultados das eleições Autárquicas

“Não houve facas para atirar”, diz Justino, em entrevista à Renascença, destacando que Rio saiu vencedor.

O dirigente social-democrata considera que o partido deve aproveitar o tempo até às eleições diretas no partido para dialogar com tranquilidade: “Ainda estamos a três meses e meio e estou convencido de que temos tempo para falarmos uns com os outros e pensarmos o que é melhor para o PSD. E temos também de clarificar um bocadinho quais as posições que existem.”

“Julgo que o problema que se põe agora é o Dr. Rui Rio decidir o que quer fazer. Sai reforçado nesta eleição e estou convencido de que tomará a melhor decisão para ele e para o PSD”, aponta David Justino.