Suzana Garcia não conseguiu agitar a Amadora. Projeções dão maioria absoluta ao PS

O PS terá chegado à maioria absoluta na Amadora, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP.

A candidatura de Carla Tavares situar-se-á entre 42 e 46% dos votos, resultado que lhe permite preencher oito mandatos, deixando a candidata do PSD/CDS, Suzana Garcia, a mais de 20% de distância.

A coligação “Dar voz à Amadora” alcançou entre 23 e 25% dos votos, o que, na melhor das hipóteses, se traduz na eleição de quatro vereadores.

Apesar de ficar aquém do objetivo, em 2017, a soma de PSD e CDS conseguiu apenas dois lugares na vereação.



A CDU, é a terceira candidatura mais votada, com oito a 11 por cento dos votos. A CDU deverá manter, assim, o número de mandatos (um).



Seguem-se o Bloco de Esquerda, empatado com o Chega (5 a 7%), o PAN (2 a 5%) e o Iniciativa Liberal (1 a 3%).

O PPM/RIR e o MAS deverão conseguir apenas 1% dos votos.