​PS reclama “terceira vitória consecutiva”, mas espera por Lisboa

O secretário-geral adjunto de Partido Socialista, José Luis Carneiro, reclama a “terceira vitória consecutiva” do partido em eleições autárquicas.



Foi o que disse numa primeira reação às projeções conhecidas após o encerramento das urnas.

José Luís Carneiro refere que o PS “volta a ser a grande referência autárquica”.

Nestas declarações na sede do partido, em Lisboa, Carneiro afirma que o líder do PSD, Rui Rio, e o candidato da coligação liderada pelo PSD a Lisboa, Carlos Moedas, “nada trouxeram de significativo” relativamente a 2017.

Quando confrontado com sondagens que dão empate técnico entre Medina e Moedas e até uma vitória do candidato do PSD, o socialista prefere ir dizendo que é preciso aguardar por resultados, mas, acrescenta, que “tudo indica que o ganhará pela quinta vez consecutiva”.

O secretário-geral adjunto do PS deixou depois "uma palavra de reconhecimento a Fernando Medina", presidente da Câmara e recandidato socialista à autarquia.