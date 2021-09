Bloco de Esquerda "disponível para ser solução" em Lisboa

Catarina Martins admitiu que o Bloco de Esquerda (BE) está "disponível para ser solução, em Lisboa", nos rescaldo dos resultados das eleições autárquicas deste domingo.

A líder bloquista descartou, no entanto, acordos com o social-democrata Carlos Moedas, que neste momento está em empate técnico com o atual presidente lisboeta Fernando Medina, de acordo com as projeções das televisões.

Um acordo com o socialista e atual autarca Fernando Medina não está fora de questão, mas a coordenadora do BE não quis revelar se já foi contactada por alguém do PS para formar um acordo.

Apesar desta admissão, Catarina Martins não quis antecipar resultados, "porque a noite é longa".

A coordenadora do BE destacou que o partido está a ter resultados "muito interessantes", por todo o país.



"Dos resultados que existem, há indicações que nos chegam que são muito positivas".

Catarina Martins destacou o tema da habitação, elencando o tema como a principal prioridade do BE.