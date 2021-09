Gouveia. Há oito freguesias onde já se sabe quem será o presidente da junta

“Não há um café. Se não fosse o presidente da junta a comprar uma água, quando há um evento, não havia nada”, revela Pedro Monteiro, que no segundo mandato, irá fazer “renascer o Núcleo Cultural e Desportivo de Ribamondego" e, com ele, um "bar da freguesia”.

Em São Paio, freguesia com cerca de 800 habitantes, a professora Glória Cardoso Lourenço, de 59 anos, do PS, é a líder da única lista que se apresenta a votos. Tem como certo o terceiro mandato, mas mostra-se preocupada.

“Ainda há muito por fazer. Assumimos, no passado, o compromisso de pôr as contas da junta em dia e agora, como não tenho o peso da responsabilidade orçamental, poderei fazer algo diferente para São Paio”, garante.

Entre os eleitores, as opiniões dividem-se. Manuel Marques, de 68 anos, gostava de ver mais listas em São Paio. “Eu acho muito mal, porque só um partido, não há discussão, você tem a sua ideia e acabou e com ideias é que se fazem as coisas, não é só as de um partido”, lamenta.