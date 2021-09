Cotrim de Figueiredo pede reforma da CNE. "Aumento de queixas reflete aumento de abuso"

O candidato em Oeiras da Iniciativa Liberal (IL) fez uma faixa a alertar para os milhões que a câmara gasta em propaganda, para colocar por baixo de um dos cartazes que Isaltino Morais espalhou pelo concelho e que teve de tapar por indicação da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

À Renascença, o líder do partido, João Cotrim de Figueiredo, vincou que a CNE precisa de ser reformada.

"O papel da CNE pode necessitar de uma reforma no sentido de se tornar mais proativa, prever que aquilo que se pode e não pode passar em meios que não existiam à data da sua criação, tudo isso pode necessitar de reforma. Mas para já, politicamente o que eu acho que deve ser registado é que o aumento de queixas reflete o aumento de abuso e de infrações, e muitas delas vindas do partido do poder e até do primeiro-ministro", criticou o deputado único da IL.