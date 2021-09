Costa avisa que execução do PRR seria trágica com PCP ou PSD no Governo

"Eu acho que os outros partidos desistiram de dar execução ao PRR. Eu às vezes só imagino a tragédia que seria para os municípios liderados pelo PCP e pelo PSD se eles estivessem no Governo, porque a desvalorização que fazem do PRR é completamente absurda", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro acrescentou, ainda, que o PRR é "fundamental para a economia do país", apontando alguns exemplos.

"Para a população de Loures não é fundamental termos uma extensão de metro ligeiro de Odivelas até Loures? Não é fundamental para todo o Alto Alentejo haver a barragem do Pisão? Não é fundamental para todas as empresas termos quase cinco mil milhões de euros para a capitalização e modernização das empresas, para a ligação com o sistema científico e tecnológico?", disse.

Questionado sobre se esta é a última campanha como líder socialista, Costa riu-se e afastou fantasmas.

"A minha última campanha? Naaah, ainda temos muitas campanhas pela frente", garantiu.

Já no final da Rua Augusta a colar com o Terreiro do Paço, o candidato Fernando Medina avisou contra o que dizem as sondagens e que ninguém acene com o fantasma da maioria absoluta como certa.

"Não há nenhuma eleição ganha à partida. Muitas vezes já aconteceu acharmos que uma campanha vem num sentido, sentirmos a confiança, vermos as sondagens dizer uma coisa, mas a verdade é esta: nenhuma sondagem vota e não vale a pena acenarem com o papão de que há maiorias absolutas na calha", avisou o presidente da Câmara de Lisboa que se recandidata-se a um novo mandato.

Na última arruada socialista em Lisboa, além de Costa estiveram ministros como Eduardo Cabrita (da Administração Interna) ou Nelson de Souza (do Planeamento), e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro.